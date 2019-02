1 minuto in Borsa 25 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Banco BPM, che vanta un incisivo incremento del 3,97%. Le più forti vendite si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.

Tra le materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,17%.

Si attende mercoledì dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, degli Ordini beni durevoli e degli Occupati ADP. Domani nel pomeriggio è in programma il S&P Case-Shiller ancora degli Stati Uniti.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.133 punti.