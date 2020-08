1 minuto in Borsa 25 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Settore assicurativo (+1,72%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto chimico, che riporta una flessione di -0,71%.

Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +145 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,01%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati in Germania il dato sull’Indice IFO, pari a 92,6 punti, e il dato sul PIL, che si attesta su -9,7%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto questo pomeriggio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.650,25 punti.