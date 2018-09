1 minuto in Borsa 24 settembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Saipem, con un progresso del 4,30%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Intesa Sanpaolo, che ottiene -1,76%.

L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.199,1 dollari l’oncia.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sull’Indice IFO della Germania, pari a 103,7 punti.

Un cenno ai prossimi dati macro.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’Indice Fed di Dallas, che dell’Indice CFNAI.

Domani, in Spagna l’agenda prevede il dato sui Prezzi alla Produzione.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.580 punti.