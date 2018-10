1 minuto in Borsa 24 ottobre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari è in leggera decrescita, in netta controtendenza con le principali Borse di Eurolandia, che salgono con decisione.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+4,62%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -9,50%.

Il Petrolio è sostanzialmente stabile su 66,51 dollari per barile.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il M3, pari a 3,5%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 52,7 punti.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che del PMI manifatturiero.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.580 punti.