1 minuto in Borsa 24 novembre 2020

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento (+5,07%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto sanitario (-2,73%).

Lieve calo dello spread, che scende a +115 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,58%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Germania il dato sull’Indice IFO, pari a 90,7 punti, e il dato sul PIL, che si attesta su -4%. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione del PIL, previsto domani nel pomeriggio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.948,25 punti.