1 minuto in Borsa 24 marzo 2020

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia (+9,25%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +193 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,57%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il dato sul PMI manifatturiero, pari a 44,8 punti, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 31,4 punti.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI servizi.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.284 punti.