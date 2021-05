1 minuto in Borsa 24 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano BPER, che mostra un forte aumento del 4,04%. Le più forti vendite si manifestano su Italgas, che prosegue le contrattazioni a -5,32%.

Tra le materie prime, l’oro è sostanzialmente stabile su 1.881,3 dollari l’oncia.

È previsto domani dalla Germania l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. È previsto ancora domani sempre dalla Germania l’annuncio dell’Indice IFO. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio della Fiducia consumatori.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.493,5 punti.