1 minuto in Borsa 24 maggio 2018

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Tecnologico (+1,86%).

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto Materie prime (-0,55%).

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Regno Unito annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 1,6%.

In Germania, pubblicato il PIL con valore pari a 1,6%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita case esistenti e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.963 punti.