1 minuto in Borsa 24 luglio 2019

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su STMicroelectronics, che vanta un incremento del 2,30%. Le più forti vendite si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -1,60%.

Sulla piattaforma americana del CME, seduta sulla parità per il petrolio, che si attesta a 56,81 dollari per barile.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il M3, pari a 4,5%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 51,5 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e del PMI manifatturiero.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.947 punti.