1 minuto in Borsa 24 giugno 2019

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Leonardo, mostrando un incremento dell’1,96%. Le peggiori performance si registrano su Prysmian, che ottiene -3,52%.

Tra le materie prime, l’oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,61%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania, pubblicato il dato sull’Indice IFO, pari a 97,4 punti. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di S&P Case-Shiller. Mercoledì, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicati gli Ordini beni durevoli.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.764 punti.