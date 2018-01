1 minuto in Borsa 24 gennaio 2018

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+3,56%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -2,84%.

Lieve aumento per il petrolio, che mostra un rialzo dello 0,31%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati in Regno Unito il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 4,3%, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che si attesta su 8.600 unità.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ Indice FHFA dei Prezzi delle Case, che di Vendita case esistenti.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.