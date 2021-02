1 minuto in Borsa 24 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+9,34%). Le peggiori performance si registrano su Atlantia, che ottiene -1,94%.

Nel comparto energetico, sessione euforica per il greggio, con il petrolio che mostra un balzo dello 0,79%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il PIL, in Germania, dove il valore raggiunge -2,7% su base annuale, mentre si registrano 0,3% su base trimestrale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa di M3 dell’Unione Europea, in previsione domani.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 13.189,75 punti.