1 minuto in Borsa 24 aprile 2020

(Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia.

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+3,31%). Le più forti vendite si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +240 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,93%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sull’Indice IFO in Germania, pari a 74,3 punti, e il dato sulle Vendite al Dettaglio nel Regno Unito, pari a -5,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan e degli Ordini beni durevoli.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.657,25 punti.