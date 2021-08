1 minuto in Borsa 24 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

In luce sul listino milanese il comparto tecnologia, con un +0,78% sul precedente. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto vendite al dettaglio (-3,32%).

Invariato lo spread, che si posiziona a +106 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,57%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il PIL, in Germania, dove il valore raggiunge 9,8% su base annuale, mentre si registrano 1,6% su base trimestrale. I mercati sono in attesa dell’Indice IFO della Germania, in previsione domani. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli, previsto sempre domani nel pomeriggio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 15.350,25 punti.