1 minuto in Borsa 24 agosto 2018

(Teleborsa) – Giornata strepitosa per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+3,21%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Snam, che ottiene -1,62%.

Avanza di poco lo spread, che si porta a 277 punti, evidenziando un aumento di 4 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,12%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il PIL, in Germania, dove il valore raggiunge 2,3% su base annuale, mentre si registrano 0,5% su base trimestrale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati gli Ordini beni durevoli.

Si attende dalla Germania la diffusione dell’Indice IFO, previsto lunedì.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.447,25 punti.