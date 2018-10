1 minuto in Borsa 23 ottobre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori.

In buona evidenza a Milano il comparto media, con un +0,90% sul precedente.

Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto tecnologia (-5,11%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 300 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende domani dall’Unione Europea la diffusione di M3, del PMI manifatturiero e del PMI composito.

I mercati sono in attesa del PMI manifatturiero del Giappone, in previsione ancora domani.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.580 punti.