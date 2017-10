1 minuto in Borsa 23 ottobre 2017

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+1,95%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -0,96%.

L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI servizi, che del PMI composito.

Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sulla Fiducia consumatori dall’Unione Europea, e il dato sull’Indice CFNAI dagli Stati Uniti.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.122,5 punti.