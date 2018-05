1 minuto in Borsa 23 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

Al top tra le azioni più importanti di Milano, segna un buon incremento Mediaset, che riporta un +0,59% rispetto al precedente.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -4,40%.

Lieve calo del petrolio , che scende a 71,76 dollari per barile.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo nel Regno Unito, pari a 2,4%, e il dato sul PMI manifatturiero in Unione Europea, pari a 55,5 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, questo pomeriggio si attende dall’Unione Europea l’annuncio sulla Fiducia consumatori, e dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.843,25 punti.