1 minuto in Borsa 23 luglio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante la seduta di Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Tenaris che segna un importante progresso del 2,58%. I più forti ribassi si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -0,80%.

Lieve calo dello spread, che scende a +109 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,64%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,5%. Lunedì, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO. In Unione Europea martedì i mercati sono in attesa di M3. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione sempre martedì.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.000,75 punti.