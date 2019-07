1 minuto in Borsa 23 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto tecnologia (+2,74%). Il settore utility, con il suo -0,58%, si attesta come peggiore del mercato.

Migliora lo spread, scendendo a +196 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,61%.

È previsto domani in Unione Europea l’annuncio di M3, del PMI manifatturiero e del PMI composito. Sempre domani, in Giappone l’agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.954,75 punti.