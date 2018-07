1 minuto in Borsa 23 luglio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica Leonardo che evidenzia un bel vantaggio dell’1,72%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari, che ottiene -4,17%.

Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.230,4 dollari l’oncia.

Un cenno ai prossimi dati macro.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’Indice CFNAI, che di Vendita case esistenti.

Si attende dall’Unione Europea la diffusione della Fiducia consumatori, previsto sempre questo pomeriggio.

Si attende sempre dall’Unione Europea la diffusione del PMI servizi, previsto domani.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.