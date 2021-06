1 minuto in Borsa 23 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Prysmian, che avanza di un discreto +1,04%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -2,06%.

Nel comparto energetico, seduta positiva per il petrolio, che mostra un guadagno dello 0,74%.

È previsto domani dalla Spagna l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio. In Germania domani i mercati sono in attesa dell’Indice IFO.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 14.262,5 punti.