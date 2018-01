1 minuto in Borsa 23 gennaio 2018

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto Telecomunicazioni (+0,96%).

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto Viaggi e intrattenimento (-0,79%).

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota 135 punti, mostrando un piccolo calo di 2 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,90%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sull’Indice ZEW della Germania, pari a 20,4 punti.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Questo pomeriggio l’agenda dell’Unione Europea prevede la pubblicazione della Fiducia consumatori, e si attende dagli Stati Uniti l’annuncio dell’Indice Fed Richmond.

Domani è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione della Spagna.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.