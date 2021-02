1 minuto in Borsa 23 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro.

In luce sul listino milanese il comparto viaggi e intrattenimento, con un +2,71% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore tecnologia (-3,41%).

Sale lo spread, attestandosi a +96 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,9%. In Regno Unito, pubblicato il Tasso di Disoccupazione con valore pari a 5,1%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti. È previsto domani dalla Germania l’annuncio del PIL.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.042,5 punti.