1 minuto in Borsa 23 febbraio 2018

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Snam, con una marcata risalita del 2,73%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Recordati, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a 142 punti, con un aumento di 5 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,08%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 1,3%, e il dato sul PIL in Germania, pari a 2,3%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende martedì dall’Unione Europea la diffusione della Fiducia consumatori e della Fiducia economia.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.819,75 punti.