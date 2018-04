1 minuto in Borsa 23 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Mediobanca, che mostra un incremento dell’1,43%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Luxottica, che continua la seduta con -2,13%.

Lieve calo dell’oro, che scende a 1.328,4 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il dato sul PMI manifatturiero, pari a 56 punti, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 55,2 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’Indice CFNAI, che di Vendita case esistenti.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.