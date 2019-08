1 minuto in Borsa 23 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Juventus (+1,88%). Le peggiori performance si registrano su Diasorin, che ottiene -1,56%.

Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +196 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,31%.

Lunedì, in Germania, sarà pubblicato il dato sull’Indice IFO. Sempre lunedì, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sugli Ordini beni durevoli. Martedì, in Germania l’agenda prevede il dato sul PIL. Sempre martedì, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia consumatori.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.739,75 punti.