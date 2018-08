1 minuto in Borsa 23 agosto 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Si distinguono a Piazza Affari il settore chimico (+2,38%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni (-1,37%).

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,16.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati in Unione Europea il dato sul PMI manifatturiero, pari a 54,6 punti, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 54,4 punti. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, questo pomeriggio si attende dall’Unione Europea l’annuncio sulla Fiducia consumatori, e dagli Stati Uniti la diffusione dell’ Indice FHFA dei Prezzi delle Case.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.431 punti.