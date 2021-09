1 minuto in Borsa 22 settembre 2021

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Tenaris, che vanta un incremento del 3,66%. I più forti ribassi si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -1,63%.

Sulla piattaforma americana del CME, sessione euforica per il greggio, con il petrolio che mostra un balzo dell’1,66%. È previsto domani dalla Spagna l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto domani nel pomeriggio.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.069,75 punti.