1 minuto in Borsa 22 ottobre 2018

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferragamo (+8,88%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -1,24%.

Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,21%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende mercoledì dall’Unione Europea la diffusione di M3, del PMI manifatturiero e del PMI composito.

Ancora mercoledì è in programma il dato sul PMI manifatturiero del Giappone.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.580 punti.