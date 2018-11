1 minuto in Borsa 22 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.

In luce sul listino milanese il comparto chimico (+2,40%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto telecomunicazioni (-1,08%).

Tra i cambi majors, l’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Giappone, il valore dei Prezzi al Consumo è 1,4%. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero. In Germania sempre domani i mercati sono in attesa del PIL.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.554,5 punti.