1 minuto in Borsa 22 novembre 2017

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Leonardo, con un forte incremento (+3,1%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -1,37%.

Sessione euforica per il greggio, con il petrolio che mostra un balzo dell’1,83%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, degli Ordini beni durevoli e delle Richieste mutui. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori dell’Unione Europea.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.382 punti.