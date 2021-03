1 minuto in Borsa 22 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Ferrari che segna un importante progresso del 3,50%.

Le peggiori performance si registrano su BPER, che ottiene -2,04%. Tra le principali materie prime, seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%.

Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del Tasso di Disoccupazione. Mercoledì, ancora nel Regno Unito, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti, in previsione ancora mercoledì.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.876 punti.