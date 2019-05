1 minuto in Borsa 22 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Juventus (+5,64%). Le peggiori performance si registrano su BPER, che ottiene -2,46%.

Sulla piattaforma americana del CME, giornata negativa per il petrolio, che continua gli scambi a 62,58 dollari per barile, in calo dello 0,87%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 2,1%. Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 3,8%.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani è in programma il dato sul PIL della Germania.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.444,25 punti.