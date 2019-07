1 minuto in Borsa 22 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unipol (+2,85%). Le più forti vendite si manifestano su Enel, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.

Tra le materie prime, l’oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%.

È previsto mercoledì in Unione Europea l’annuncio di M3, del PMI manifatturiero e del PMI composito.

In Giappone sempre mercoledì i mercati sono in attesa del PMI manifatturiero.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.880,5 punti.