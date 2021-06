1 minuto in Borsa 22 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

In luce sul listino milanese il comparto materie prime (+0,56%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore vendite al dettaglio (-4,15%).

Lieve calo dello spread, che scende a +108 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%.

Si attende giovedì dalla Spagna la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Giovedì, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.106,5 punti.