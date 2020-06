1 minuto in Borsa 22 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Diasorin (+3,82%). I più forti ribassi si verificano su Snam, che continua la seduta con -5,70%.

Tra le materie prime, l’oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,30%.

È previsto giovedì dagli Stati Uniti l’annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che del PIL. Mercoledì, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO. Sempre mercoledì, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.988,75 punti.