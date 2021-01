1 minuto in Borsa 22 gennaio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

In questa pessima giornata per la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le più forti vendite si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -4,27%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +123 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,69%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, nel Regno Unito, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,3%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. In Germania lunedì i mercati sono in attesa dell’Indice IFO. Martedì, nel Regno Unito, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.328 punti.