1 minuto in Borsa 22 gennaio 2018

(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Yoox, con un forte incremento (+24,52%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Enel, che continua la seduta con -2,13%.

L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.332 dollari l’oncia.

Tra i principali indicatori in arrivo, domani è previsto dalla Germania l’annuncio sull’Indice ZEW e dal Giappone quello dell’ Indice di Attività Complessiva, mentre in Unione Europea sarà pubblicata la Fiducia consumatori.

Questo pomeriggio è in programma il dato sull’Indice CFNAI degli Stati Uniti.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.