1 minuto in Borsa 22 febbraio 2019

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Telecom Italia, che registra un progresso del 2,46%. Le più forti vendite si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +277 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,88%.

In Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo su base mensile, pari a -1%. Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 1,4%. Si attende mercoledì dall’Unione Europea la diffusione della Fiducia consumatori e della Fiducia economia.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.074,5 punti.