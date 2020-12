1 minuto in Borsa 22 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

In buona evidenza a Milano il comparto servizi finanziari (+1,94%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,94%.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +113 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,55%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PIL, nel Regno Unito, dove il valore raggiunge -8,6% su base annuale, mentre si registrano 16% su base trimestrale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia consumatori, che del PIL.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.730,5 punti.