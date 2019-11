1 minuto in Borsa 21 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore telecomunicazioni (+2,28%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto chimico (-1,15%).

Tra i principali cambi, l’Euro/Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,11.

È previsto domani dalla Germania l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Questo pomeriggio è in programma il dato sul PhillyFed degli Stati Uniti. Domani, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sul PMI composito.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.287,75 punti.