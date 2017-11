1 minuto in Borsa 21 novembre 2017

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

In buona evidenza a Milano il comparto Chimico (+1,90%).

Lieve calo dello spread, che scende a 142 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,77%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice CFNAI e di Vendita case esistenti.

Domani nel pomeriggio sono in programma dall’Unione Europea la pubblicazione della Fiducia consumatori e dagli Stati Uniti quella degli Ordini beni durevoli.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.334,75 punti.