1 minuto in Borsa 21 luglio 2021

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente, che mostrano buoni guadagni.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola STMicroelectronics, con una marcata risalita del 3,14%.

Sul mercato di Chicago, il petrolio, in aumento (+1,34%), raggiunge 68,1 dollari per barile.

Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, in previsione venerdì. Lunedì, in Germania, sarà pubblicato il dato sull’Indice IFO.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 14.718,5 punti.