1 minuto in Borsa 21 luglio 2020

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.

In luce sul listino milanese il comparto bancario (+3,67%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -0,49%.

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +154 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,08%.

Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Giovedì, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, in previsione venerdì.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.039 punti.