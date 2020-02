1 minuto in Borsa 21 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Nexi, che registra un progresso del 2,83%. Le più forti vendite si manifestano su Azimut, che prosegue le contrattazioni a -3,76%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 1,4%, e in Italia, dove il valore è 0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI servizi, che del PMI manifatturiero.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9.581,25 punti.