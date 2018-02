1 minuto in Borsa 21 febbraio 2018

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Ferragamo, che avanza di un discreto +1,08%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -2,01%.

Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio che continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Regno Unito il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 4,4%, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che si attesta su -7.200 unità.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita case esistenti e del PMI manifatturiero.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.805 punti.