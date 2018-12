1 minuto in Borsa 21 dicembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+3,21%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -4,21%.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +254 punti, evidenziando un aumento di 3 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,78%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciato il PIL in Regno Unito, pari a 0,6%, e in Francia, dove il valore è 0,3%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.271 punti.