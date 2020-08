1 minuto in Borsa 21 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse.

CNH Industrial, che mette a segno un +2,77%, è l’unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile. Le peggiori performance si registrano su Saipem, che ottiene -2,91%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +143 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il dato sul PMI manifatturiero, pari a 51,7 punti, e il dato sul PMI servizi, che si attesta su 50,1 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI servizi, che del PMI manifatturiero.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.470,5 punti.