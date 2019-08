1 minuto in Borsa 21 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Pirelli (+4,45%).

Sul mercato di Chicago, il petrolio continua la sessione in rialzo e avanza a 56,82 dollari per barile.

È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. Domani è in programma il dato sul PMI manifatturiero del Giappone.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.726,75 punti.